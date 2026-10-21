/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மூதாட்டி கொலையில் லோடுமேன் கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 09:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:14 PM
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கம்பம்: கம்பம் அருகே சுருளிப்பட்டியில் வசித்தவர் ராஜாத்தி 70, இவர் சில நாட்களுக்கு முன் தலையில் காயத்துடன் வீட்டிற்குள் இறந்து கிடந்தார்.
ராயப்பன்பட்டி போலீசார் சந்தேக மரணம் என வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர். போலீஸ் விசாரணையில் ராஜாத்தியின் வீட்டிற்கு அருகில் குடியிருக்கும் லோடுமேன் மகேஸ்வரன் 40, மீது சந்தேகம் எழுந்தது. அவரிடம் விசாரித்ததில் நகைக்காக மூதாட்டியை கம்பியால் தலையில் அடித்து கொலை செய்து அவர் அணிந்திருந்த 30 கிராம் தங்க செயினை திருடியதாக ஒப்புக் கொண்டார். மூதாட்டியின் மகன் சின்ன வீரன் புகாரில் கொலை வழக்காக மாற்றிய மகேஸ்வரனை கைது செய்தனர்.