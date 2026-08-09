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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கம்பம் தொகுதி வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பிறந்தநாள் விழாவில் பேச்சு

கம்பம் தொகுதி வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பிறந்தநாள் விழாவில் பேச்சு

கம்பம் தொகுதி வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பிறந்தநாள் விழாவில் பேச்சு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:38 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:38 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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கம்பம்:கம்பம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., தேனி தி.மு.க. தெற்கு மாவட்ட செயலாளருமான என். ராமகிருஷ்ணன் 78 வது பிறந்த நாள் விழா நடந்தது. காலையில் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பின் முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று புத்தாடைகள், உணவுகள் வழங்கினார். பிறந்த நாள் விழாவில் ஆண்டிபட்டி எம்.எல்.ஏ. மகாராசன், சின்னமனூர் நகராட்சி தலைவர் அய்யம்மாள், மாவட்ட பிரதிநிதி இரா.செந்தில்குமார், சின்னமனூர் நகர் செயலாளர் முத்துக்குமார், மாவட்ட துணை செயலாளர் செந்தில், அவைத் தலைவர் மனோகரன், கொள்கை பரப்பு இணை செயலாளர் பாண்டியன் , சின்னமனூர் ஒன்றிய செயலாளர் அண்ணாதுரை, கம்பம் ஒன்றிய செயலாளர் தங்கபாண்டியன், உத்தமபாளையம் ஒன்றிய செயலாளர்கள் குமரன், முருகேசன், கம்பம் நகர் செயலாளர்கள் வீரபாண்டியன் பால்பாண்டி ராஜா, வர்த்தக சங்க தலைவர் முருகன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் குருகுமரன், கவுன்சிலர்கள் சொக்கராஜா, சாதிக், பார்த்திபன், உள்ளிட்ட நகர், ஒன்றிய செயலாளர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

வாழ்த்துக்களை ஏற்று கட்சியினர் மத்தியில் ராமகிருஷ்ணன் பேசுகையில், 'கம்பம் தொகுதியில் 5 முறை எம்.எல்.ஏ. வாக இருந்து பல வளர்ச்சி பணிகளை செய்துள்ளேன். தொடர்ந்து இத் தொகுதியின் வளர்ச்சிக்கும், அனைத்து தரப்பு மக்களின் நல்வாழ்விற்கும் என்னால் இயன்ற அளவு பாடுபடுவேன்.' என்றார்

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