குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க தேனியில் ஆட்டோக்களுக்கு அடையாள எண்
குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க தேனியில் ஆட்டோக்களுக்கு அடையாள எண்
UPDATED : செப் 26, 2026 06:26 PM
ADDED : செப் 26, 2026 06:20 PM
தேனி;குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க அனைத்து ஆட்டோக்களுக்கும் தனி அடையாள எண் ஒட்டப்படுவதாக தேனி போக்குவரத்து போலீசார் தெரிவித்தனர்.
தேனியில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களில் வாடகை ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்கள் உள்ளன. சில இடங்களில் அனுமதியின்றி ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. பெரியகுளம், மதுரை ரோடுகளில் ஆபத்தான முறையில் ஆட்டோக்கள் இயக்கப்படுகிறது. ஓட்டுனர் உரிமம், தகுதி சான்று உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் இன்றி ஆட்டோக்கள் இயக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில் ஆட்டோக்களுக்கு சீரியல் எண் ஒட்டும் பணி துவங்கி உள்ளன.
இதுபற்றி போக்குவரத்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தட்சிணமூர்த்தி கூறியதாவது: தேனி நகரில் இயங்கும் ஆட்டோக்களுக்கு அடையாள எண்கள் வழங்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக 80க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. ஆட்டோ, அதன் உரிமையாளர்களின் ஆவணங்கள் சரிபார்த்த பிறகு தான் அடையாள எண் ஒட்டப்படும். இதன் மூலம் உரிமம், தகுதி சான்று இல்லாத ஆட்டோக்கள் கண்டறியப்படும். குற்றச்சம்பவங்கள் நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்டோவில் ஒட்டி இருக்கும் அடையாள எண்ணை கூறினால், ஆட்டோவின் அனைத்து விபரங்களும் ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அனைத்து ஆட்டோக்களிலும் அடையாள எண்கள் ஒட்டுவது கட்டாயமாகும். இதன் மூலம் குற்றச்சம்பவங்கள் தடுக்கப்படும் என்றார்.