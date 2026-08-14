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﻿ இடுக்கி அணையை ஆக. 21 முதல் பார்வையிடலாம்

﻿ இடுக்கி அணையை ஆக. 21 முதல் பார்வையிடலாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:33 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:33 PM

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மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள இடுக்கி அணை வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது. இந்த அணையை ஓணம், கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு, கோடை சுற்றுலா சீசன் நாட்களில் மட்டும் பார்வையிட சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்தாண்டு ஓணம் பண்டிகை ஆக.,26 கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி இடுக்கி அணையை ஆக.,21 முதல் 31 வரை பார்வையிட சுற்றுலாபயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அணையில் ஆண்டு முழுவதும் வனத்துறை சுற்றுலா படகுகளை இயக்குகிறது. படகு சவாரியின் போது வனவிலங்குகள், இடுக்கி, செருதோணி அணைகள், வைசாலி குகையை ரசிக்கலாம். வெள்ளப்பாறை பகுதியில் உள்ள படகு குழாமில் இருந்து தினமும் காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை படகு சவாரி நடக்கிறது. கட்டணமாக ஒருவருக்கு ரூ. 178, சிறுவர்களுக்கு ரூ. 85 வசூலிக்கின்றனர்.

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