இடுக்கியில் நாளை ஆரஞ்ச் அலர்ட் முன் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
இடுக்கியில் நாளை ஆரஞ்ச் அலர்ட் முன் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் நாளை (அக்.26) அதிதீவிர கனமழைக்கான ' ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டதால், பாதுகாப்பு முன் ஏற்பாடுகள் முடுக்கி விடப்பட்டன.
இம்மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவ மழை 47 சதவீதம் குறைந்த நிலையில், வட கிழக்கு பருவ மழை கைகொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதன்படி வடகிழக்கு பருவ மழை துவக்கம் முதல் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்த நிலையில், அக். 23 முதல் இன்று (அக்.25) வரை கன மழைக்கான ' ஆரஞ்ச் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டது. அதற்கு ஏற்ப கடந்த இரண்டு நாட்களாக பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்ததால், அடிமாலி, கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போடிமெட்டு அருகில், மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் உள்பட பல பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்பட்டது. நெடுங்கண்டம் பகுதியில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.
ரெட் அலர்ட்: மாவட்டத்தில் இன்று ஆரஞ்ச் அலர்ட் தொடரும் நிலையில், வானிலை ஆய்வு மையம் நாளை (அக்.26) அதிதீவிர கனமழைக்கான ' ரெட் அலர்ட்' விடுத்தது. அதன்படி 24 மணி நேரத்தில் 204.4 மி.மீ., அதிகமாக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் பாதுகாப்பு முன் ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் முடுக்கி விட்டது.