பெரியகுளத்தில் சட்ட விரோத மது விற்பனை தாராளம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:42 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:41 PM
பெரியகுளம்:பெரியகுளம் தாலுகாவில் 24 மணிநேரமும் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை தாராளமாக நடக்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பெரியகுளம் தாலுகாவில் நகர்ப்பகுதி முதல் உட்கடை கிராமங்கள் வரை 24 மணிநேரமும் சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை தாராளமாக நடக்கிறது. போலீசாரும் பெயரவில் சிலரை கைது செய்கின்றனர். போலீசாரால் காலையில் கைது செய்யப்படுபவர்கள் மாலையில் மீண்டும் விற்பனையில் ஈடுபடும் அவலம் தொடர்கிறது. தாலுகாவில் சில டாஸ்மாக் கடைகள் பள்ளிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகில் உள்ளன. சட்டவிரோத விற்பனையால் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் குடி பழக்கத்திற்கு அடிமையாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மயானங்களில் விற்பனை 'ஜோர்'
சில டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனையாளர் உதவியுடன் மொத்தமாக பாட்டில்கள் வாங்குகி சட்ட விரோதமாக சில்லரையில் விற்பனை செய்கின்றனர். பெரியகுளம், தேவதானப்பட்டி, கெங்குவார்பட்டி பகுதிகளில் உள்ள சில மயானங்களில் இரவு 8:00 மணி முதல் காலை 9:00 வரை கூடுதல் விலைக்கு மது பாட்டில்கள் விற்பனையாகிறது.