புரட்டாசி 2வது வாரத்தில் பெருமாள் கோயிலில் திரண்ட பக்தர்கள் கோவிந்தா... கோவிந்தா... கோஷமிட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு

புரட்டாசி 2வது வாரத்தில் பெருமாள் கோயிலில் திரண்ட பக்தர்கள் கோவிந்தா... கோவிந்தா... கோஷமிட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு
புரட்டாசி 2வது வாரத்தில் பெருமாள் கோயிலில் திரண்ட பக்தர்கள் கோவிந்தா... கோவிந்தா... கோஷமிட்டு பக்தர்கள் வழிபாடு
ADDED : செப் 26, 2026 05:31 PM
சின்னமனூர், செப் 27
புரட்டாசி இரண்டாவது வாரத்தை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் பக்தர்கள் திரண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
சின்னமனூர் லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயிலில் அதிகாலை முதல் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. நின்ற நிலையில் லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள், அவரது காலடியில் ஆஞ்சநேயர் இருப்பது இக்கோயிலின் தனிச் சிறப்பாகும். துளசி மாலை சார்த்தி பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
கோம்பை திருமலைராயப் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அபிேஷகம், ஆராதனை நடந்தது. மலையடிவாரத்தில் கோயில் இருப்பதால், சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. உத்தமபாளையம் யோக நரசிங்கபெருமாள் கோயில் , கம்பம் கம்பராயப் பெருமாள் கோயில்களிலும் பக்தர்கள் குவிந்தனர்.
போடி: விசுவாசபுரத்தில் வேங்கட வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பெருமாளின் தரிசனம் பெற்றனர். போடி சீனிவாசப் பெருமாள் கோயிலில் முத்தங்கிசேவை அலங்காரத்தில் சீனிவாசப் பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன. ேலச்சொக்கநாதபுரத்தில் தொட்ட ராயர் ஒன்னம்மாள் கோயில், சிலமலை சீனிவாசப் பெருமாள் கோயில், உப்புக்கோட்டை வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை அபிஷேகம் நடந்தது.
அதிகாலையில் திரண்ட பக்தர்கள் பெரியகுளம்: வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு பெருமாளுக்கு சுப்ரபாத சேவை துவங்கியது. பால், சந்தனம், தேன், பன்னீர், இளநீர், மஞ்சள்பொடி உட்பட 16 வகையான பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. திருப்பாவை சேவித்தல், மகா தீபாராதனை நடந்தது. மூலவர் வரதராஜ பெருமாள் திருப்பதி வெங்கடாசலபதி அலங்காரத்திலும், உற்ஸவர் அனுமன் வாகனத்தில் ராமர் அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார். அதிகாலை முதல் இரவு வரை ஏராளமான பக்தர்கள் கோவிந்தா... கோவிந்தா... நாமம் ஒலிக்க சுவாமி, அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். கோயில் முழுவதும் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது. பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
பெரியகுளம் நாமத்வார் பிரார்த்தனை மையத்தில் மலர் அலங்காரத்தில் கிருஷ்ணர், ராதை காட்சியளித்தனர். அகண்ட ஹரே ராம நாமகீர்த்தனம், மதுரகீதம், பஜனை, ஆன்மிகச் சொற்பொழிவு, ஊஞ்சல் சேவை, கூட்டு பிரார்த்தனை, சுவாமி புறப்பாடு நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பாளர் கிருஷ்ணசைதன்யதாஸ் செய்தார்.
பெரியகுளம் பாம்பாற்று ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. தாமரைக்குளம் மலைமேல் வெங்கடாசலபதி கோயிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. உற்ஸவர் வெங்கடாஜலபதி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருடன் காட்சியளித்தார். லட்சுமிபுரம் லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. -
துளசி பிரசாதம்
தேனி: வரதராஜ பெருமாள் கோயில், எம்பெருமான் கோயில் உள்ளிட்ட பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பெருமாளுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன. பெருமாளுக்கு மலர்கள், வண்ண வஸ்திரங்கள் கொண்டு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. சிறப்பு பூஜைகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து தீபாராதனை நடைபெற்றது.
கூடலுார்: காஞ்சிமரத்துறை ஸ்ரீ பள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. சுவாமிக்கு அபிஷேகம் ஆராதனை நடந்தது. துளசி, மலர் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். கூடலுார், குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி, லோயர்கேம்ப், பளியன்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் பெற்றனர். பக்தர்கள் பஜனை பாடல்கள் பாடினர். துளசி பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. கோயில் விழா கமிட்டி சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
நடராஜருக்கு பூஜை
பெரியகுளம்: தென்கரை நால்வர் மடத்தில் புரட்டாசி வளர்பிறையை முன்னிட்டு, ஆனந்த நடராஜர், சிவகாமசுந்தரி மற்றும் நால்வருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் சிவனடியார்கள் அறக்கட்டளை தலைவர் குணசேகரன், செயலாளர் ஈஸ்வரன், பொருளாளர் சுப்பிரமணி மற்றும் உறுப்பினர்கள் செய்திருந்தனர் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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