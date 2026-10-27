நிலானிகா பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் திறப்பு விழா

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ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
தேனி: வீரபாண்டி பைபாஸ் ரோட்டில் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் சார்பில் நிலானிகா பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம், மின்சார வாகன சார்ஜிங் மையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு நிர்வாக இயக்குனர் வசந்த் தலைமை வகித்தார். இந்தியன் ஆயில் மதுரை மண்டல பொது மேலாளர் ராஜபாண்டியன் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். நிர்வாக இயக்குனர் ரம்யா முன்னிலை வகித்தார். தி.மு.க., எம்.பி., தங்க தமிழ்செல்வன் பங்கேற்றார். அரசு ஒப்பந்ததாரர் பாண்டிராஜன் முதல் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார். கே.எம்.சி., குழும தலைவர் முத்துக்கோவிந்தன், ஷியாம் அதை பெற்றனர். தேனி தி.மு.க., நகர செயலாளர் பாலமுருகன், தி.மு.க., நிர்வாகி ரெக்ஸ், ஏ.டி.எஸ்.பி., கலைக்கதிரவன், கவிதாலயா அறக்கட்டளை தலைவர் சரவணன், சன்னாசி, ஆதித்யா ரியல் எஸ்டேட் இயக்குனர் லோகநாதன், பா.ஜ.க., மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் வெங்கடேஸ்வரன், லயன்ஸ் கிளப் சேர்மன் மகாராஜன், ராஜமன்னார், ஏ.பி.எம்., ஓட்டல் இயக்குனர் அழகேசன், மாநில ஓட்டல்கள் சங்க தலைவர் சுதாகர், கவுமாரி குழும தலைவர் சுரேஷ், அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் கிருஷ்ணகுமார், த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ், த.வெ.க., நிர்வாகிகள் அன்னப்பிரகாஷ், தீபன் சக்ரவர்த்தி, பழனிசெட்டிபட்டி பேரூராட்சி தலைவர் மிதுன் சக்ரவர்த்தி, பொறியாளர் பாலமுருகன், வைகை பால் குபேந்திரன், பிரணவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தலைவர் பி.டி., சுந்தரம், வேலப்பா ஓட்டல் சீனிவாசன், பழமுதிர்சோலை சரவணன், ஸ்ரீரேணுகா ஏஜென்சி மகேஷ், கே.எஸ்., காம்ப்ளக்ஸ் கனகராஜ், வழக்கறிஞர் ராஜசேகரன், நாகலாபுரம் முருகேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். விழா ஏற்பாடுகளை பாக்கியலட்சுமி, பிரபாவதி, சீனிவாசராவ் செய்திருந்தனர். நிர்வாக இயக்குனர் மகள் நிலானிகா நன்றி கூறினார்.