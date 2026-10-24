‘மெசேஜ்’ மூலம் லிங்க் அனுப்பி அலைபேசி ‘ஹேக்’ அதிகரிப்பு
‘மெசேஜ்’ மூலம் லிங்க் அனுப்பி அலைபேசி ‘ஹேக்’ அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:24 PM
தேனி: வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்துள்ளதாக ‘மெசேஜ்’ அனுப்பி அலைபேசிகளை ஹேக் செய்து வங்கி கணக்குகளை மோசடிக்கு பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரிக்கின்றனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: முன்பு வாட்ஸ் அப், டெலிகிராம் செயலி மூலம் ‘பிளே ஸ்டோரில்’ இல்லாத செயலிகளை அனுப்பினர். அதனை பதிவிறக்கம் செய்யும் போது அலைபேசி ஹேக் செய்து வங்கி கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுத்து வந்தனர்.
தற்போது வாகனத்திற்கு அபராதம் விதித்துள்ளதாக சாதாரண ‘மெசேஜ்’ அனுப்புகின்றனர். அதில் வாகன எண், உரிமையாளர் பெயருடன் ஒரு ‘லிங்க்’ அனுப்புகின்றனர். அதனை தொட்டால் அலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டு சுமார் 3 முதல் 8 மணிநேரம் வரை அலைபேசி பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அப்போது வங்கி கணக்கை மோசடிக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். பிற கணக்குகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணம் வருகிறது. பின் அங்கிருந்து வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றபடுகிறது. ஹேக் செய்யப்பட்ட வங்கி கணக்கில் இருந்த பணமும் மோசடியாக எடுக்கப்படுகிறது. தேனியை சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு இவ்வாறு வந்த ‘மெசேஜ்’ மூலம் அலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டு அவரது வங்கி கணக்கில் பல லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்து, எடுக்கப்பட்டது. தேவையற்ற லிங்க் வந்தால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம் என்றனர்.