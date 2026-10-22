மாவட்டத்தில் நம்பர் பிளேட் இன்றி இயங்கும் டூவீலர்கள் அதிகரிப்பு: குற்றசெயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை
மாவட்டத்தில் நம்பர் பிளேட் இன்றி இயங்கும் டூவீலர்கள் அதிகரிப்பு: குற்றசெயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : அக் 10, 2026 05:08 AM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
பெரியகுளம்: மாவட்டத்தில் நம்பர் பிளேட் இன்றி டூவீலர்களை இயக்குவது அதிகரித்து வருகிறது. இந்த டூவீலர்களில் வருவோர் பலர் செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி, கஞ்சா, மது பாட்டில்கள், போதை மாத்திரைகள் கடத்துவது உட்பட குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவதால் நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனங்களை தடுக்க மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் தேனி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, போடி, உத்தமபாளையம் ஆகிய 5 சப்-டிவிஷன்கள் உள்ளன. தேனி, பெரியகுளத்தில் தலா 5, உத்தமபாளையம், ஆண்டிபட்டியில் தலா 9, போடியில் 8 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சப்- டிவிஷனிலும் தலா ஒரு மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேனும், தேனி, பெரியகுளம், கம்பம், போடியில் போக்குவரத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன.
தொடரும் குற்றங்கள்
பெரியகுளம் பகுதியில் கடந்த மாதம் போலீசை தாக்கி தங்க செயின் பறித்த வழக்கில் 17 வயது சிறுவர்கள் இருவர் மீது வழக்கு பதிவானது. இவர்கள் ஓட்டி வந்தது நம்பர் பிளேட் இல்லாத டூவீலர். ஜெயமங்கலம் பகுதியில் கடந்த வாரம் 700 போதை மாத்திரைகளை டூவீலரில் கடத்தி வந்த இளைஞர்கள் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களும் நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனங்களை ஓட்டி வந்தனர். நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு தென்கரை, வடகரையில் நடந்து சென்ற பெண்களிடம், டூவீலரில் செயின் பறிப்பு சம்பவம் நடந்தது. போலீசார் 'கேமிரா புட்டேஜில்' முகமுடி அணிந்த ஒரே டூவீலரில் இருவர் செல்வதும், அதில் நம்பர் பிளேட் இல்லாததால் இதுவரை குற்றவாளிகள் கைது செய்ய முடியவில்லை. ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் வாரம், மாதம் மற்றும் வருடாந்திர ரிப்போர்ட்டில் நம்பர் பிளேட் இன்றி நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் சிறார்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவது தெரிய வந்துள்ளது.
டூவீலர் ரேஸ் பந்தயம்:
இவ்வகை டூவீலர்களை 17 வயது முதல் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் அதிகம் இயக்குகின்றனர். பெரியகுளத்தில் மாதத்தில் இரு வாரங்களில் சனி அல்லது ஞாயிறு இரவில் நியூ கிரவுண்ட் மைதானம் முதல் சோத்துப்பாறை அணை வரை ரேஸ் நடத்துகின்றனர். இதில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் ஹாரன் பொருத்தியும் இயக்குகின்றனர். இந்த டூவீலர்கள் எழுப்பும் அதிக சப்தத்தினால் ரோட்டில் செல்லும் மற்ற டூவீலர் ஓட்டுபவர்கள் தடுமாறி விபத்துக்குள்ளாகின்றனர். நம்பர் பிளேட் இன்றி டூவீலர்களை ஓட்டுபவர்கள் மீது போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கட்டுப்படுத்தாவிடில் குற்றச் செயல்கள் அதிகரிக்கும் சூழல் உள்ளது. இவர்கள் மீது மாவட்டத்தில் அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனிகளிலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.