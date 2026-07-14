/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் அதிகரிக்கும் வழிப்பறி
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:34 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:24 PM
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தேனி:தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே பகலில் வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.
வெளியூர்களில் இருந்து வரும் பயணிகள் தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டின் நுழைவுப்பகுதி நகர் பகுதிக்குள் செல்ல நிற்கின்றனர். தனியாக நிற்கும் பயணி, வயதான பெண்களை குறிவைத்து டூவீலரில் வந்து வாலிபர்கள் அலைபேசி, கைப்பை பறிப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். ஜூலை 12 காலை 9:00க்கு மதுரையில் இருந்து தேனி வந்த பெண் பயணி, புது ஸ்டாண்ட் அருகே மினி பஸ் ஏறுவதற்கு நின்றார். அப்போது டூவீலரில் 2 வாலிபர்கள் வந்து அவரது பையை பறித்தனர். அப்பெண் கூச்சலிட பையை போட்டுவிட்டு பெரியகுளம் ரோட்டில் தப்பினர். இதுபற்றி பெண் தேனி போலீசில் புகார் செய்தார். இதுபோல் வழப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.