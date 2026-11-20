மூணாறில் அதிகரிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல்: அதிகாரிகள் அலட்சியம்
மூணாறில் அதிகரிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல்: அதிகாரிகள் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 19, 2026 11:23 PM
ADDED : நவ 19, 2026 07:10 PM
மூணாறு: போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் மக்கள் பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு, கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிகளுக்கு இடையே மூணாறு அருகே 2ம் மைல் பகுதியில் அக். 19ல் பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்தன. அந்த வழியில் போக்குவரத்து தடை செய்து ஆனச்சால், இருட்டுகானம் வழியாக போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது.
அதே பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகள் இடையே அக்.23, நவ. 14 ஆகிய நாட்களில் மீண்டும் பாறைகள் சரிந்து மண்சரிவு ஏற்பட்டதால் திட்டமிட்டபடி சீரமைப்பு பணி முடியாமல் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
மாற்று வழியில் அனைத்து வாகனங்களும் செல்வதால் 2ம் மைல், ஆனச்சால் ஆகிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையாககி வருகிறது. இந்த நெரிசல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெற்றால் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விடும்.
ஆனால் மூணாறு அருகே 5ம் மைல், மாட்டுபட்டி உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிரந்தரமாக ஏற்பட்டு வருகிறது. சுற்றுலா பஸ்கள் மூலம் நெரிசல் ஏற்படுவதால், அதனை தவிர்க்கும் வகையில் 5ம் மைல், மாட்டுபட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பஸ்கள் செல்ல தடை செய்வது எனவும், அவற்றில் வரும் பயணிகளை ஆட்டோ, ஜீப்களில் அழைத்து செல்லவும் கடந்த ஜூலையில் எம்.எல்.ஏ. ராஜா தலைமையில் நடந்த போக்குவரத்து ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
மாட்டுபட்டியில் நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறைபடுத்துவது என தேவிகுளம் ஊராட்சி நிர்வாகம் கடந்த மே யில் ஆலோசித்தது. ஆனால் எதுவும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. தற்போது குளிர்கால சுற்றுலா சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் மக்கள் பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக மக்கள் புலம்புகின்றனர்.