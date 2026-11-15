ரேஷன் பணியாளர்களுக்கு பி.எப்., தொகை வரவு வைக்கபிடித்தம் செய்த பணம் கணக்கில் வரவு வைக்காத அவலம் வலியுறுத்தல்
ரேஷன் பணியாளர்களுக்கு பி.எப்., தொகை வரவு வைக்கபிடித்தம் செய்த பணம் கணக்கில் வரவு வைக்காத அவலம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:44 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:01 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் பல ரேஷன் கடைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (பி.எப்., )க்காக சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்தும் ஓராண்டாக சம்மந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் உள்ளது. இத் தொகையை பணியாளர்கள் கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் 80க்கும் மேற்பட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் உள்ளன. சங்கங்களின் கட்டுப்பாட்டில் 400க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் உள்ளன. நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படும் அரிசி, சீனி, பருப்பு, எண்ணெய், மண்ணெண்ணை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. ரேஷன் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அரசு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இது தவிர கடன் திட்டங்கள், வீட்டு உபயோக பொருட்களான உப்பு, பொரிகடலை, சோப்பு உள்ளிட்டவை விற்பன செய்வதன் மூலமும் சங்கங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது. ஆனால், மாவட்டத்தில் உள்ள நலிவடைந்த சில சங்கங்கள் முழுவதும் அரசு வழங்கும் மானியத்தை நம்பி மட்டும் உள்ளன. இந்த சங்கங்களில் பணிபுரியும் ரேஷன் பணியாளர்களுக்கு ஓராண்டுக்கு மேலாக சம்பளத்தில் இருந்து பி.எப்., தொகை பிடித்தம் செய்யப்பட்டாலும் அதனை பணியாளர் கணக்கில் செலுத்தாமல் சங்கத்தில் முதலீட்டு பணமாகவே பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதிகாரிகள் அலட்சியம்ரேஷன் விற்பனையாளர்கள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் பல சங்கங்களில் பி.எப்., பணம் செலுத்தாத நிலை உள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இதே நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் ஒரு தொகை வழங்கப்பட்டு ஓய்வு பெற்றனர். அதே நிலை மீண்டும் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. பிடித்தம் செய்யும் தொகையை உரிய காலத்தில் வரவு வைக்க வேண்டும். தற்போது பொது வினியோக திட்ட மானியத்தொகை சங்கங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போதாவது பாக்கி இன்றி பணியாளர்கள் பி.எப்., கணக்கில் பிடித்தம் செய்த தொகையை வரவு வைக்க வேண்டும். இப்பிரச்னை தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் பயனில்லை. அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளனர் என்றனர்.