இயற்கை உரத்திற்கு தக்கை பூண்டு சாகுபடியில் ஆர்வம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:17 AM
போடி: இயற்கை உரத்திற்காக தக்கை பூண்டு செடிகளை வளர்ப்பதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
கரும்பு, நெல், காய்கறி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இதனால் விவசாய நிலங்களின் மண்ணின் தன்மை, விவசாய பொருட்களின் சுவை, பயிர்களின் வளர்ச்சி குறைந்தது.
இந்நிலையில் மண்ணின் தன்மையை வளப்படுத்தும் வகையில் விவசாயிகள் மீண்டும் இயற்கை உரங்களுக்கு மாற துவங்கி உள்ளனர்.
போடி அருகே காமராஜபுரம், மீனாட்சிபுரம், அம்மாபட்டி, பொட்டல்களம் பகுதிகளில் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தும் வகையில் தக்கைப் பூண்டு விதைகளை தூவி சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
இரண்டு மாதங்களில் நன்கு வளர்ந்த நிலையில் தக்கைப் பூண்டு செடிகளை உழுது அதே நிலத்தில் உரமாக பயன் படுத்தி வருகின்றனர்.
சூரியஒளி மூலம் செடிகளின் வேருக்கு நைட்ரஜன், புரோட்டின் சத்தும் கிடைத்து வருகிறது.
மண்ணின் தன்மை மாறாமல், மண்புழுக்கள் இறக்காமல் உரமாகவும், தலைச் சத்தாகவும் பயன் படுகிறது.
கால்நடைகளுக்கு நல்ல தீவனமாக பயன்படுகிறது. இதனால் விவசாயிகள் தற்போது தக்கைப் பூண்டு சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.