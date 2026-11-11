தீபாவளி நாள் அரசு பணி செய்வோர் பேட்டி

ADDED : நவ 09, 2026 04:08 AM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் நேற்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. அரசு, தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரிவோர் விடுமுறையில் குடும்பத்துடன் தீபாவளி கொண்டாடினர். ஆனால் சில அத்தியாவசிய துறைகளை சேர்ந்த பணியாளர்கள் தீபாவளி தினத்திலும் மகிழ்ச்சியுடன் பணிபுரிந்தனர். அவர்கள் கூறியதாவது,
மக்கள் சேவையை மனதில் வைத்து பண்டிகை தின பணி.
ஜெயபால், அரசு பஸ் டிரைவர்: பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிரைவராக உள்ளேன். போக்குவரத்து துறையில் பண்டிகை நாட்கள் என்று எதுவும் கடைபிடிப்பதில்லை. அனைத்து நாட்களும் பணி செய்வோம். தேவை என்றால் மட்டும் விடுப்பு எடுத்துக்கொள்கிறோம். மக்களை ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்லும் பணி முக்கியமானதாகும். போக்குவரத்து ஊழியர்கள் தீபாவளி நாளை தினசரி நாளாக கடந்து செல்கிறோம். இதனால் தீபாவளி, பொங்கல் என பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. மக்கள் சேவையை மட்டும் மனத்தில் வைத்து பண்டிகை நாட்களில் பணிபுரிகிறோம்.
ஆயுத்தமாக செயல்படுகிறோம்
தினேஷ், எஸ்.ஐ., தேனி போலீஸ் ஸ்டேஷன் : தீபாவளி நாளில் பட்டாசு, தீ விபத்து, வாகன விபத்து, தகராறு என எவ்வித அழைப்புகள் வந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க ஆயுத்தமாக செயல்படுகிறோம். குடும்பத்தினருடன் தீபாவளி கொண்டாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டாலும், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியாக பண்டிகை கொண்டாட பாதுகாப்பு அளிப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. போலீசாருக்கு பணியில் பண்டிகை, விடுமுறை நாட்கள் என வேறுபாடு இல்லை. மக்கள் பாதுகாப்பே முதல் கடமை என்ற உணர்வில் பணிபுரிகிறோம். பண்டிகை நாட்களை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாட போலீசாரின் உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பது பெருமையாக உள்ளது என்றார்.
குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி
வேல்முருகன், இள மின் பொறியாளர், துணை மின் நிலையம் ஆண்டிபட்டி: மின்வாரியத்தில் தொழில்நுட்ப பிரிவில் 3 ஷிப்டுகளாக பணியாளர்கள் வேலை செய்கிறோம். பணிநேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரத்தில் தீபாவளி கொண்டாடுகிறோம். தீபாவளி நாளில் பணிக்கு செல்வதை வீட்டில் உள்ளவர்களும் மகிழ்ச்சியாகவே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். மின்சாரம் அத்தியாவசிய தேவை என்பதால் தீபாவளியன்றும் பணி செய்வது மகிழ்ச்சியாகவே உள்ளது. ஒவ்வொறு பீடரிலும் மின் பயன்பாடு பற்றிய தகவல்களை ஒரு மணிநேரத்திற்கு ஒரு முறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் வழங்குகிறோம். வேலைப்பளு அதிகம் என்றாலும் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க பணிபுரிகிறோம்
சிகிச்சை அளிப்பதில் திருப்தி
டாக்டர் ப்ரீத்தா, மனநல சிறப்பு மருத்துவர், அரசு மருத்துவமனை, உத்தமபாளையம் :
தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகள்,மாணவர்கள் என பலரும் குடும்த்துடன் தீபாவளி கொண்டாடுகின்றனர். ஆனால்,மருத்துவத்துறையை பொருத்துவரை இன்றியமையாத சேவை பட்டியலில் உள்ளது. இதனால் மகிழ்ச்சியை தியாகம் செய்து மக்களுக்காக பணிபுரிகிறோம். குடும்பத்தினர் கவலை கொண்டாலும், சிகிச்சைக்கு வருவோரை துன்பத்தில் இருந்து விடுவிப்பது அதிக மகிழ்ச்சி, உற்சாகத்தை தருகிறது. தீபாவளி அன்றும் பணி புரிவது திருப்தியாக உள்ளது என்றனர்.
பாக்கியமாக கருதுகிறேன்
ஜெயஷீலி, செவிலியர் கண்காணிப்பாளர், அரசு மருத்துவ மனை போடி. :
மருத்துவ பணி புனிதமான பணி. சேவை உடையதாகும். மனதளவில் வருத்தமாக இருந்தாலும் சீருடை அணிந்து விட்டால் மகிழ்ச்சி தான். சிகிச்சையில் இருப்போருக்கு சேவை செய்வதை கடவுள் அளித்த பாக்கியமாக கருதுகிறேன். 26 ஆண்டுகளாக தீபாவளி அன்று விடுமுறை எடுக்காமல் பணியாற்றி வருகிறேன். பட்டாசு வெடித்து தீக்காயங்களுடன் அதிகம் சிகிச்சைக்கு வருவார்கள். அதனால் கூடுதல் கவனத்துடன் சேவை புரிகிறோம். என்றார்.