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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ முல்லைப்பெரியாறு விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு  வழங்க ஆலோசனை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பேட்டி

﻿ முல்லைப்பெரியாறு விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு  வழங்க ஆலோசனை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பேட்டி

﻿ முல்லைப்பெரியாறு விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு  வழங்க ஆலோசனை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பேட்டி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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தேனி: முல்லைப்பெரியாறு பாசன விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு நிதி தொகுப்பு வழங்குவது பற்றி முதல்வர் விஜயுடன் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு எடுக்கப்படும், என உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள உப்பார்பட்டி, உத்தமபாளையம் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக கோடவுனில், ரேஷன் கடைகளில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு செய்தார். பின் அவரளித்த பேட்டி: உணவு வழங்கல் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் சிறப்பு முகாம்களில் பங்கேற்று ரேஷன் அரிசி தரம், குறைபாடுகள் குறித்து மக்கள் புகாரளிக்கலாம். தரமற்ற ரேஷன் பொருட்கள், ரேஷன் அரிசி கடத்தல் குறித்து புகாரளிக்க அடுத்த வாரம் 'வாட்ஸ்ஆப்' எண்கள் அறிமுகம் செய்யப்படும். போதிய பருவமழை இல்லாததால் காவிரி டெல்டா பகுதி விவசாயி களுக்கு ரூ.134 கோடி சிறப்பு தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது.

முல்லைப்பெரியாறு பாசனத்திற்கும் தண்ணீர் இதுவரை திறக்கப்படாததால் அதை நம்பி உள்ள விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு நிதி தொகுப்பு வழங்குவது குறித்து முதல்வர் விஜயுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும்.

அதன்பின் முடிவு எடுத்து அறிவிப்பு வெளியாகும். திறந்தநிலை, அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். உடன் கலெக்டர் வைத்திநாதன் இருந்தார்.

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