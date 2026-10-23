தலைப் பிரசவத்தில் தாய் உயிழப்பு குறித்து விசாரணை

UPDATED : அக் 21, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:44 PM
கம்பம்: அரசு மருத்துவமனையில் தலைப் பிரசவத்தில் குழந்தை பிறந்த பின் தாய் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரித்து அறிக்கை வழங்க நலத்துறை இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரசவத்தின் போது தாய் சேய் இறப்பை தவிர்க்க மருத்துவத் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. இதனால் கர்ப்பம் தரித்ததில் இருந்து கிராமப் புற நர்சுகளால் கண்காணிக்கப்படுகின்றனர்.
குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தடுப்பூசிகள் போடப்படுகிறது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு செய்யப்படுகிறது. பிரசவத்திற்காக கம்பம் சீமாங் சென்டரில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
அக். 15ல் குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டியை சேர்ந்த விபிதா 20, தலைப்பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சுகப்பிரசவம் மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. ஆனால் ரத்தப்போக்கு நிற்கவில்லை. டாக்டர்கள் தீவிர சிகிச்சையளித்து தேனி மருத்துவக்கல்லூரிக்கு அனுப்பினர். பின் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று அக்.17 ல் அதிகாலை உயிரிழந்தார். இது குறித்து அறிக்கை வழங்க நலப் பணிகள் இயக்குநரகம் கேட்டுள்ளது.