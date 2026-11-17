/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/எஸ்.ஐ., கொலை வழக்கில் விசாரணை அதிகாரி மாற்றம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:16 PM
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தேனி: அல்லிநகரத்தை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் 55.
சிறப்பு எஸ்.ஐ.,. தீபாவளி அன்று பணி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்றபோது சமதர்மபுரம் பகுதியில் ரோட்டில் பட்டாசு வெடித்தவர்களை கண்டித்தார். போதையில் இருந்த கும்பல் அவரை அடித்து கொலை செய்தது. இவ்வழக்கில் 7 பேர் கைது செய்து தேக்கம்பட்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த தேனி இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் ராமநாதபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். இக் கொலை வழக்கு விசாரணை அதிகாரியாக ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷை நியமித்தும், வழக்கு விசாரணையை விரைவாக முடித்து குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய தேனி எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.