இரும்பு விலை உயர்வால் அரம் தயாரிப்பு தொழில் பாதிப்பு: ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்து தவிப்பு
இரும்பு விலை உயர்வால் அரம் தயாரிப்பு தொழில் பாதிப்பு: ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்து தவிப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:51 AM
தேனி மாவட்டத்தில் போடி, சில்லமரத்துபட்டி, சிலமலை, குப்பணாசாரிபட்டி, ஆண்டிபட்டி அருகே ரங்கராம்பட்டி, பிச்சம்பட்டி பகுதிகளில் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரம் தயாரிக்கும் தொழில் நடந்து வருகிறது. நகை டிசைன், தொழிற் கருவி, வாட்ச் பழுது நீக்கம், அலங்கார மரப்பொம்மைகள், அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிப்பில் 'அரம் ' பயன்பாடு முக்கியமாக உள்ளது. இத்தொழிலை நம்பி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் ஈடுபட்டனர்.
வெளிநாடு செல்லும் அரம் அரம் தயாரிப்பிற்கு இரும்பு கம்பிகளை வாங்கி அளவுக்கு ஏற்ப கட்டிங் செய்து, குறுக்கு கோடுகள் பதித்து, எளிதில் மழுங்காமல் இருக்க அரம் டெம்பரிங் செய்யப்படுகிறது. 25 கிலோ அரம் பெட்டிகள் பங்காளதேஷ், நேபாளம்போன்ற வெளிநாடுகளுக்கும், வெளிமாநிலங்ளான டெல்லி, அசாம் மற்றும் சென்னை பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வருகின்றனர். இத்தொழியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் குறைந்தது ரூ. 200 முதல் ரூ. 250 வரையும், ஆண் தொழிலாளர்கள் ரூ.500 முதல் ரூ.600 வரை தினக் கூலி கிடைக்கிறது. வேலைக்கு தகுந்தாற் போல் கூலி நிர்ணயம் உள்ளது. ஆனால் அரம் உற்பத்திக்கு ஏற்ப விலை இல்லாததால் தேக்க நிலை ஏற்படுகிறது. பெரிய ஆர்டர்களை எதிர் கொள்ளும் நிலையில் பொருளாதாரம் இல்லாததால் குறைந்த அளவே அரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
நலிவடையும் தொழில் கடந்த ஆண்டு இரும்பு கம்பி விலை கிலோ ரூ.50 முதல் ரூ.60 விலையில் இருந்தது. தற்போது கிலோ ரூ.80 முதல் ரூ. 90 ஆக விலை உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் அரம் விலை பல ஆண்டுகளாக உயராமல் உள்ளது. காலம் மாற்றம், இரும்பு விலை உயர்வால் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இத் தொழில் நலிவடைந்து வருகிறது. போதிய வேலை வாய்ப்பு இன்றியும், தொழிலாளர்களுக்கு திருப்பூர், கோவைக்கு பிழைப்பு தேடி செல்கின்றனர்.
மானிய கடன் வசதி தேவை ராஜேந்திரன், உற்பத்தியாளர், சில்லமரத்துப்பட்டி: பொருட்கள் வடிவமைப்பு செய்வதில் 'அரம் ' பங்கு மிக முக்கியமானது. இரும்பு கம்பி விலை உயர்ந்தும் தயாரிக்கப்படும் அரத்தின் விலை உயரவில்லை. 12 எண்ணிக்கை கொண்ட அரம் கொண்ட கவர் ரூ.100 ஆக இருந்தது. தற்போது ரூ.90 ஆக குறைந்து உள்ளது. தொழிலாளர் கூலியும் கட்டுபடி ஆகாததால் வேறு வேலைக்கு செல்கின்றனர். நலிவடைந்து வரும் இத்தொழிலை மேம்படுத்திட மானியத் துடன் கூடிய கடன் வசதி ஏற்படுத்தி தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.