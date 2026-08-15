மீறுசமுத்திர கண்மாயில் இரும்பு நடை பாலம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM
தேனி, ஆக.15–தேனி மீறு சமுத்திர கண்மாயில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக 25 டன் எடையிலான இரும்பு பாலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
தேனியில் தாலுகா அலுவலக ரோட்டில் உழவர் சந்தை அருகே மீறு சமுத்திர கண்மாய் உள்ளது. இந்த கண்மாய் 120 ஏக்கர் பரப்பிலானது. கண்மாய் கரையை பலப்படுத்தி மேற்கு கரை தவிர்த்து மற்ற கரைகளில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள 2 கி.மீ., துாரத்திற்க நடைபயிற்சி தளம், உடற்பயிற்சி கூடம், பூங்கா, கண்மாய் மையப்பகுதியில் சிறிய தீவு, படகு குழாம் அமைக்கும் பணி ரூ.7.40 கோடி மதிப்பில் நடந்து வருகிறது.
நடைபயிற்சி தளத்தில் கண்மாய் மறுகால் செல்லும் பகுதியில் இரும்பு பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இதற்காக 25 டன் எடையிலான இரும்பு பாலம் அமைகிறது. சீரமைப்பு பணிகள் செப்., இறுதிக்குள் முழுமையாக முடிந்து அக்.,ல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில் பணிகள் நடந்து வருவதாக நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மீறு சமுத்திரம் கண்மாயில் இரும்பு பாலம் அமைக்கும் பணி.