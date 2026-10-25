ரூ.30க்கு ரேஷன் அரிசி விற்பனையா? சன்னரகம் வாங்க வந்த மக்கள் அதிர்ச்சி!
ரூ.30க்கு ரேஷன் அரிசி விற்பனையா? சன்னரகம் வாங்க வந்த மக்கள் அதிர்ச்சி!
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:14 PM
கம்பம்: சன்னரக அரிசி என, ரேஷன் கடையில், 30 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட இலவச அரிசியை மக்கள் திரும்ப ஒப்படைத்து, பணத்தை பெற்று சென்றனர்.
தேனி மாவட்டம், கம்பம் நகரில் உள்ள ரேஷன் கடையில், த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா, சன்னரக அரிசி வினியோகத்தை நேற்று காலை தொடங்கி வைத்தார்.
ரேஷன் கடையில் இலவசமாக வழங்கும் அரிசியை, சன்னரக அரிசி எனக்கூறி, 30 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ததாக மக்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
அரிசியை திரும்ப கொடுத்து விட்டு பணத்தை கேட்டனர். எம்.எல்.ஏ.,வும் பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமாறு விற்பனையாளரிடம் தெரிவித்து, அங்கிருந்து புறப்பட்டார். அதன்பின், மக்கள் தங்கள் பணத்தை திரும்ப பெற்றனர்.
திருவண்ணாமலை, வேங்கிக்கால் பகுதியில் உள்ள கற்பகம் கூட்டுறவு சுயசேவை சிறப்பங்காடியில் விற்பனை செய்யப்பட்ட சன்ன ரக அரிசி, ரேஷன் கடையில் இலவசமாக வழங்கப்படும் அரிசியை போல இருப்பதாக புகார் எழுந்தது.
மாவட்ட கூட்டுறவு துறை இணை பதிவாளர் பார்த்திபன் ஆய்வு செய்ததில், இலவச அரிசியை போல பழுப்பு நிறத்தில் சன்னரக அரிசி இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்; விற்பனையை நிறுத்தவும், அரிசியை திருப்பி அனுப்பவும் ஊழியர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
ஆரணி, களம்பூரில் இருந்து, 12 டன் சன்ன ரக அரிசி வரவழைக்கப்பட்டு, மீண்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.