சுருளி அருவி- பழையபாளையம் ரோட்டை பராமரிப்பது அவசியம்
சுருளி அருவி- பழையபாளையம் ரோட்டை பராமரிப்பது அவசியம்
UPDATED : செப் 27, 2026 03:33 PM
ADDED : செப் 27, 2026 02:30 PM
கம்பம்:மகாளய அமாவாசைக்கு முன் சுருளி அருவிக்கு செல்ல மாற்றுப் பாதையாக பயன்படும் பழைய பாளையம் ரோட்டை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சுருளி அருவியில் குளிக்க தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். மறைந்த முன்னோர்களுக்கு தர்பணம் கொடுக்கவும் மக்கள் வருகின்றனர். காமயகவுண்டன்பட்டி, நாராயணத்தேவன்பட்டி, சுருளிப் பட்டி வழியாக செல்ல வேண்டும்.
கூட்டம் கதிகமாக கூடும் விஷேச நாட்களில் போலீசார், வாகனங்களை பழைய பாளையம் ரோட்டில் திருப்பி விடுவார்கள். சுருளிப்பட்டியிலிருந்து சுருளி வரை மாற்றுப் பாதையாக பயன்படும் பழைய பாளையம் ரோட்டில் இரு புறமும் செடி கொடிகள் வளர்ந்து ரோடு புதர்போல் காட்சியளிக்கிறது. மகாளய அமாவாசை விரைவில்வர உள்ளது. அப்போது லட்சக்கணக்கில் மக்கள் கூடுவார்கள். எனவே அருவிக்கு செல்ல மாற்றுப் பாதையாக பயன்படும் பழைய பாளையம் ரோட்டை சுருளிப் பட்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் பராமரிப்பு செய்ய முன் வர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.