தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தொடர் மழையால் பசுமையாக மாறிய ம்

தொடர் மழையால் பசுமையாக மாறிய ம்

தொடர் மழையால் பசுமையாக மாறிய ம்

UPDATED : அக் 25, 2026 04:47 PM

ADDED : அக் 25, 2026 04:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 25, 2026 04:47 PM ADDED : அக் 25, 2026 04:44 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

தேனி: மாவட்டத்தில் இவ்வாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யவில்லை.

எனினும் வடகிழக்கு பருவமழை சில நாட்கள் தீவிரமாக பெய்கிறது. இதனால் வறண்டு காணப்பட்ட கரட்டுக்காடுகள் பசுமையாக மாறி வருகிறது. தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அன்னஞ்சி விலக்கு வரையிலான வனப்பகுதி, தேனி ஆயுதப்படை மைதானத்தில் இருந்து வடபுதுப்பட்டி வரை உள்ள வனப்பகுதிகள் கோடை காலத்தில் நீரின்றி காய்ந்த கம்புகளாக காட்சி அளித்தன. தற்போது தொடர்மழையால் புது தளிர்கள் வளர்ந்து இருபுறங்களிலும் பசுமையாக காணப்படுகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us