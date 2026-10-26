/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தொடர் மழையால் பசுமையாக மாறிய ம்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:44 PM
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தேனி: மாவட்டத்தில் இவ்வாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யவில்லை.
எனினும் வடகிழக்கு பருவமழை சில நாட்கள் தீவிரமாக பெய்கிறது. இதனால் வறண்டு காணப்பட்ட கரட்டுக்காடுகள் பசுமையாக மாறி வருகிறது. தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அன்னஞ்சி விலக்கு வரையிலான வனப்பகுதி, தேனி ஆயுதப்படை மைதானத்தில் இருந்து வடபுதுப்பட்டி வரை உள்ள வனப்பகுதிகள் கோடை காலத்தில் நீரின்றி காய்ந்த கம்புகளாக காட்சி அளித்தன. தற்போது தொடர்மழையால் புது தளிர்கள் வளர்ந்து இருபுறங்களிலும் பசுமையாக காணப்படுகிறது.