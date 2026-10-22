ஜம்புலிப்புத்தூர் கோயில் தெப்பத்தில் குப்பையுடன் தேங்கிய மழைநீர்
ஜம்புலிப்புத்தூர் கோயில் தெப்பத்தில் குப்பையுடன் தேங்கிய மழைநீர்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:56 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:15 PM
ஆண்டிபட்டி: தொடர் மழையால் ஜம்புலிபுத்துார் கோயில் குளத்தில் மழைநீர் குப்பையுடன் தேங்கி உள்ளது.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா ஜம்புலிப்புத்துார் கதலி நரசிங் பெருமாள் கோயில் 800 ஆண்டுகள் பழமையானது. இந்த கோயில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சமீபத்தில் பெய்த தொடர் கோயிலின் தெப்பத்தில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு கோயில் புனரமைப்பின் போது உபயதாரர்கள் மூலம் தெப்பமும் சீரமைக்கப்பட்டது.
கோயில் வளாகத்தில் விழும் மழை நீர் குழாய் மூலம் தெப்பத்திற்கு செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் கோயில் தெப்பத்தில் நீர் தேங்கியுள்ளது. தெப்பத்தில் இருந்த குப்பை, கோயில் வளாகத்தில் இருந்த குப்பை மழைநீரில் அடித்து வரப்பட்டு தெப்பத்தில் சேர்ந்துள்ளது. இதனால் தண்ணீர் கலங்களாக குப்பையுடன் காட்சியளிக்கிறது. நீரில் மிதக்கும் குப்பையை அப்புறப்படுத்த ஹிந்து அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க பக்தர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.