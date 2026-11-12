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மல்லிகைப் பூ கிலோ ரூ.1300 க்கு விற்பனை

மல்லிகைப் பூ கிலோ ரூ.1300 க்கு விற்பனை

UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM

ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM

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தேனி: தீபாவளியை ஒட்டி பூக்கள் விலை இரு மடங்கு அதிகரித்தது.

தேனி பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள பூ மார்கெட்டில் ஒரு கிலோ மல்லிகை ரூ.1300, செண்டு ரூ.70, செவ்வந்தி ரூ.350, முல்லை ரூ.320, ரோஜா ரூ.200–ரூ.300 வரை விற்பனையானது. மாலையில் பூக்களை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர். அண்மையில் பெய்த மழையால் வரத்து குறைவு, பண்டிகை நாட்கள் காரணமாக பூக்கள் விலை வழக்கமான நாட்களை விட 2 மடங்கு உயர்ந்ததாக வியாபாரிகள் கூறினர்.

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