/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மல்லிகை கிலோ ரூ.2500 விற்பனை
ADDED : நவ 08, 2026 06:33 PM
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தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தேனியில் பூக்கள் விலை இரு மடங்கு அதிகரித்து விற்பனையானது.
தேனி நகரின் மையப்பகுதியில் பூ மார்க்கெட்அமைந்துள்ளது. மார்க்கெட்டிற்கு கொடுவிலார்பட்டி, அரப்படிதேவன்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, பூதிப்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து விற்பனைக்கு பூக்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது. நேற்று (நவ.,7) ரூ.1300க்கு விற்பனையான மல்லிகை இன்று (நவ.,8) ரூ.2500க்கு விற்பனையானது. சாமந்தி பூ கிலோ 400, ரோஜா ரூ.350, செண்டு பூ ரூ.70, முல்லை, ஜாதி மல்லி ரூ.800, செவ்வந்தி ரூ.350க்கும் விற்பனையானது. வரத்து குறைவு, பண்டிகை நாள் என்பதால் விலை அதிகரித்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.