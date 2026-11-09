மூதாட்டியை கட்டி வைத்து நகை, பணம் திருடியவர் கைது

UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டம் ராஜகுமாரி, நடுமற்றம் பகுதியில் மூதாட்டி மரிய குட்டி 80,யை கட்டி வைத்து நகை, பணம் ஆகியவற்றை திருடிய வழக்கில் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த 2025 டிச.14ல் வீட்டில் தனியாக இருந்த மரியகுட்டியை மேஜை காலில் கட்டி வைத்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் மூன்று தங்க மோதிரங்கள், ரூ. 3 ஆயிரம் பணம் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றனர்.
இச் சம்பவத்தில் இடுக்கி பன்னியார் குட்டியை சேர்ந்த ஷைபு 34, காஞ்சிரா பள்ளியை சேர்ந்த அனில் 32, திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த சோனியா 39, ஆகியோர் ராஜாக்காடு போலீசாரால் கைது செய்து பின்னர் ஜாமினில் வெளியில் வந்தனர். வழக்கில் தொடர்புடைய கோட்டயம் வாழூரை சேர்ந்த அல்தாபி 32, தலைமறைவானார்.
இவர், ஜாமினில் வெளியில் வந்த சோனியாவுடன் தமிழகம் கோயம்புத்தூரில் தங்கி டிரைவர் வேலை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. ராஜாக்காடு போலீசார் கோயம்புத்தூர் சென்று அல்தாபியை கைது செய்து அழைத்து வந்தனர்.