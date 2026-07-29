/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ பீரோவில் இருந்த ரூ.5 லட்சம் நகை திருட்டு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:05 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
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பெரியகுளம்:பெரியகுளம் வடகரை பட்டாளம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு 50.
தேனிக்கு வேலைக்கு சென்ற நிலையில், இவரது மனைவி சித்ரா காலையில் வீட்டை பூட்டி விட்டு சாவியை வெளியிலிருந்த கோலப்பொடி டப்பாவில் வைத்து வீட்டு விசேஷத்திற்கு சமையல் ஆர்டர் கொடுக்க சென்றுள்ளார். மாலையில் வீடு திரும்பினார். பீரோவிலிருந்த மூன்று மற்றும் ஒரு பவுன் தங்கச் செயின்கள் 2, தோடுகள், மோதிரங்கள் உட்பட ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள், ரூ.36 ஆயிரம் பணம் திருடு போனது. திருநாவுக்கரசு புகாரில் வடகரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.