/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விவாகரத்து கேட்ட தம்பதியை சேர்ந்து வைத்த நீதிபதி
ADDED : நவ 04, 2026 01:56 PM
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தேனி: தேனி அருகே அல்லிநகரம் பொம்மையகவுண்டன்பட்டியை சேர்ந்தவர் நாகராஜ் 29.
இவரது மனைவி மாரிபிரியா 24. இவர்களுக்கு 3 வயது பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில் தம்பதி இடையே குடும்ப பிரச்னையால் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது. 2025 ல் விவாகரத்து கோரி தேனி குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நாகராஜ் மனு தாக்கல் செய்தார். இவ்வழக்கு நீதிபதி சரவணகுமார் முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இருவருக்கும் அறிவுரை வழங்கினார். இருவரும் சந்தித்து மனம் விட்டு பேசினர். அதன்பின் இருவரும் விவாகரத்து முடிவை கைவிட்டு சேர்ந்து வாழ சம்மதம் தெரிவித்தனர். விவாகரத்து வழக்கை ரத்து செய்த நீதிபதி, தம்பதியை டூவீலரில் ஏற்றி வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தார்.