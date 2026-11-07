ADDED : நவ 04, 2026 04:27 PM
கம்பம்: கம்பம் பகவதியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு முளைப்பாரி ஊர்வலம், இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது.
கம்பம் பகவதியம்மன் கோயில் திருவிழா காமுகுல ஒக்கலிகர் சமுதாயம் சார்பில் கொண்டாடப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு அம்மன் அழைப்பு நடந்தது. நள்ளிரவில் பகவதியம்மன்பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. அதிகாலையில் நூற்றுக்கணக்காண பெண்கள் மாவிளக்கு எடுத்தும், பொங்கல் வைத்தும் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர்.முன்னதாக மஞ்சள் நீராட்டு நடந்தது.
திருவிழாவை முன்னிட்டு நேற்று காலை கம்பமெட்டு ரோட்டில் இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது. பெரிய மாடு, நடுமாடு, கரிச்சான், பூஞ்சிட்டு, தேன்சிட்டு என பல பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள்வழங்கப்பட்டது. மாலை வண்டிவேஷ நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடந்தது. முளைப்பாரிகள் முல்லைப்பெரியாற்றில் கரைக்கப்பட்டது. இரவு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது. அம்மன் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு முல்லைப்பெரியாற்றில் கரைக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.