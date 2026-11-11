/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கந்தசஷ்டி விழா
ADDED : நவ 10, 2026 06:56 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆண்டிபட்டி: டி.சுப்புலாபுரம் விநாயகர்,கந்தநாதன், தண்டாயுதபாணி கோயிலில் 171 வது ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது.
கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமத்துடன் துவங்கிய நிகழ்ச்சியில் புனித தீர்த்தம் குடங்களை வைத்து விசேஷ பூஜைகள் செய்தனர். விரதம் இருந்த பக்தர்கள் தீர்த்த குடங்களை கோயில் வளாகத்தில் சுமந்து சென்று கந்தநாதன் சுவாமி மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு அபிஷேகம், ஆராதனை செய்தனர். சுவாமி ஊர்வலத்திற்கு பின் பக்தர்கள் காப்பு கட்டி சஷ்டி விரதத்தை துவக்கினர். நவம்பர் 15ல் சூரசம்காரம், பருப்பு நீர் வழங்குதல் . 16ல் சுவாமி திருக்கல்யாணம், ஊர்வலம், சிறப்பு பூஜை மற்றும் விரதமிடுதல் அன்னதானம் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும் என்று விழாக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.