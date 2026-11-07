/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கண்டமனுார் பள்ளிக்குகைப்பந்து மைதானம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:24 PM
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தேனி: ஆண்டிபட்டி தாலுகா கண்டமனுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் கைப்பந்து (ஹேண்ட்பால் மைதானம்) அமைக்க உள்ளதாக கல்வித்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: அரசு பள்ளிகளில் மைதானம் அமைக்க ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பள்ளிகளில் இடம் குறைவாக இருந்தால் அருகில் உள்ள அரசு இடங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்து வருகிறோம். கண்டமனுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மைதானம் அமைக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை, விளையாட்டுத்துறை, பொதுப்பணித்துறை மூலம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அங்கு ரூ.3 லட்சம் மதிப்பில் கைப்பந்து மைதானம் அமைக்க அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப பட்டுள்ளது என்றனர்.