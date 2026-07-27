/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கல்லுாரியில் கார்கில் வெற்றி தின விழா
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:17 AM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே கைலாசபட்டி திரவியம் கலை , அறிவியல் கல்லூரியில் வரலாற்றுத் துறை சார்பில் கார்கில் வெற்றி தின விழா கொண்டாடப் பட்டது.
கல்லூரி தாளாளர் டாக்டர் பாண்டியராஜ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் டாக்டர் ஹேமலதா, கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குனர் டாக்டர் இமானுவேல் முன்னிலை வகித்தனர்.
கல்லூரியின் முதல்வர் கோமதி, முதன்மை செயல் அலுவலர் சீனிவாசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். கார்கில் போரில் ராணுவவீரர்களின் துணிச்சல், தியாகம் குறித்து மாணவிகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மாணவிகள் கையில் தேசியக்கொடி ஏந்தி ராணுவவீரர்கள் குறித்து பேசினர். வரலாற்று துறை தலைவர் முருகேஸ்வரி நன்றி கூறினார்.-