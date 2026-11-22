புதிய மாடல்களில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள கார்த்திகை தீப விளக்குகள்
புதிய மாடல்களில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள கார்த்திகை தீப விளக்குகள்
ADDED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ஆண்டிபட்டி: கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு புதிய மாடல்களில் தீப விளக்குகள் ஆண்டிபட்டியில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
நாளை மறுநாள் நவ. 24ல் திருக்கார்த்திகை திருவிழாவை முன்னிட்டு வீடுகள் தோறும் விளக்கேற்றி ஹிந்து மதத்தினர் விழாவாக கொண்டாடுகின்றனர். கோயில்களிலும் தீபம் ஏற்றி சிறப்பு பூஜைகள் செய்து கொண்டாடுவர். திருக்கார்த்திகை
இந் நாளில் வீடுகள், கோயில்களில் குத்து விளக்குகளில் தீபம் ஏற்றுவதைவிட மண் விளக்குகளில் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவதை பாரம்பரிய வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். திருக்கார்த்திகைக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான மண் விளக்குகள் தயார் செய்யப்பட்டு பல இடங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படும். இந்த ஆண்டு ஆண்டிபட்டி பகுதியில் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட புதிய மாடல்களில் விளக்குகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. கார்த்திகை தீப விளக்கு விற்பனையாளர் ராஜ்குமார் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருக்கார்த்திகை நாளில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட களிமண் விளக்குகள் விற்பனையாகும். இந்த ஆண்டு தாமரை விளக்கு, நவதானிய விளக்கு, உப்பு விளக்கு, கண்ணாடியுடன் கூடிய அணையா விளக்கு ஆகியவை புதிய மாடல்களில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. கடந்த காலங்களில் பாவை விளக்கு, துளசி மாடம், தேங்காய் விளக்கு, ஐந்து முக விளக்கு, லட்சுமி விளக்கு, குபேர விளக்கு ஆகியவற்றிற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. தற்போது புதிய மாடல்களில் மண் விளக்குகள் ரூ.100 முதல் 400 வரையிலான விலையில் உள்ளன. புதிய மாடல் மண் விளக்குகள் புதுச்சேரி பகுதியில் தயார் செய்யப்பட்டு தமிழகம் முழுவதும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு கூறினார்.