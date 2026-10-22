கேரளாவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதி விவகாரம்: சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்: ஏல விவசாய சங்க கூட்டமைப்பு வரவேற்பு
கேரளாவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதி விவகாரம்: சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்: ஏல விவசாய சங்க கூட்டமைப்பு வரவேற்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:36 PM
கம்பம்: கேரளாவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் ( ESA ) 9937 சதுர கி.மீ. பரப்பளவு என்பதை 8590 சதுர கி.மீ. என்றும், 131 கிராமங்கள் என்பதை 98 என்று அறிவிக்க கேரள சட்டசபையில் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றிய தீர்மானத்திற்கு ஏல விவசாய சங்கங்கள் வரவேற்றுள்ளன.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் 2013 ல் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளை கண்டறிய மாதவ் காட்கில் தலைமையில் கமிட்டியினை மத்திய அரசு நியமித்தது. அதன் அறிக்கையில் மொத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியும் உணர்திறன் பகுதி என அறிக்கை தந்தது.
அதை பல மாநிலங்கள் எதிர்த்தன. பின் கஸ்தூரி ரங்கன் தலைமையில் கமிட்டி பரிந்துரையில் கேரளாவில் 9937 சதுர கி.மீ. பரப்பளவு, அதில் 9107 சதுர கி.மீ. வனப்பகுதி என்றும், 886 சதுர கி.மீ. வனப்பகுதி அல்லாத நிலங்கள் என்றும் ,அதில் 131 கிராமங்கள் அடங்கும் எனவும். 131 கிராமங்களில் இடுக்கி மாவட்டத்தில் மட்டும் 51 கிராமங்கள் என மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுப் புறச் சூழல் அமைச்சகம் அறிவிக்கை வெளியிட்டது. கடந்த செப் 25 க்குள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டது.
கஸ்தூரி ரங்கன் அறிக்கையை தொடர்ந்து கேரள அரசு ஓமன் V ஓமன் என்பவர் தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் அடங்கிய கமிட்டியை அமைத்தது. அந்த கமிட்டி அறிக்கையில், சுற்றுச்சூழல் உணர் திறன் பகுதிகள் 9937 சதுர கி.மீ. என்பதை 8590 சதுர கி.மீ. அளவிலும், கிராமங்கள் 131 என்பதை 98 ஆகவும் குறைத்து, குறிப்பாக இடுக்கி மாவட்டத்தில் 23 கிராமங்களை அந்த பட்டியலில் இருந்து நீக்க மத்திய அரசிற்கு ஆட்சேபனை வழங்கியது. இதில்குடியிருப்புகள், வேளாண் விளை நிலங்கள், பிளாண்டேசன் பகுதிகளை நீக்கவும் பரிந்துரைத்தது.
இடுக்கி வந்த கேரள முதல்வரை சந்தித்த ஏல விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதியில் இருந்து ஏலத் தோட்டங்களை நீக்க வலியுறுத்தினார். இக் கோரிக்கையை ஏற்று கேரள சட்டசபையில் ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதி 8590 சதுர கி.மீ. என்றும், 98 கிராமங்கள் என்றும், குறிப்பாக ஏலத்தோட்டங்கள் உள்ள கார்டமம் ஹில் ரிசர்வ் பகுதிகளை முழுமையாக நீக்கவும் அந்த தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது . மின்சாரம்,சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் சன்னி ஜோசப் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சிகள் அனைத்தும் இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்தன. சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதை ஏல விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு வரவேற்றுள்ளது.