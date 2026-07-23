புலியை பிடிக்க முடியாமல் கேரள வனத்துறை திணறல்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:09 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM
கூடலுார்:வண்டிப்பெரியாறு அருகே மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் மறையூர் புலியை பிடிக்க முடியாமல் கேரள வனத்துறையினர் திணறி வருகின்றர்.
மூணாறு அருகே மறையூரில் பசுக்களை வேட்டையாடியும், மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த புலியை சில மாதங்களுக்கு முன் பிடித்து ரேடியோ காலர் பொருத்தி பெரியாறு புலிகள் சரணாலய பகுதியில் விட்டனர். தொடர்ந்து கேரள வனத்துறையினர் கண்காணித்து வந்தனர். இந்நிலையில் அங்கிருந்து புலி தப்பி வண்டிப்பெரியாறு அருகே அரணக்கல், கிராம்பி பகுதியிலுள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் வளர்ப்பு பசுக்களை வேட்டையாடி வந்தது.
இது குறித்து அப்போது மக்கள் வனத்துறையிடம் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வந்தனர். வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்தனர். சமீபத்தில் கூண்டில் சிறுத்தை சிக்கியது. மரங்களில் மரக்கூடு அமைத்து புலியை தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர். புலியை பிடிக்க 6 பேர் கொண்ட வனத்துறை சிறப்பு அதிரடி படையினர் முகாமிட்டனர். மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ட்ரோன் கேமரா மூலம் புலி நடமாடும் பகுதியை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல்வேறு யுக்திகளை கையாண்ட போதிலும் புலியைப் பிடிக்க முடியாமல் கேரள வனத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர்.