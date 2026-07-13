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கேரள லாட்டரி விற்பனை அமோகம்

கேரள லாட்டரி விற்பனை அமோகம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:01 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:01 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:51 PM

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பெரியகுளம்:பெரியகுளத்தில் கேரளா லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை அமோகமாக நடந்து வருகிறது. பரிசு விபரங்களை விற்பனையாளர்கள் அலைபேசி வாட்ஸ்ஆப்பில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் 2003ல், லாட்டரி விற்பனை தடை செய்யப்பட்டது. இதனால் பல குடும்பங்களின் வருவாய் இழப்பு முடிவுக்கு வந்தது. இந்நிலையில் பெரியகுளம் அருகே வடுகபட்டியில் வெள்ளைப்பூண்டு, வெற்றிலை தொழிலாளர்கள், லோடுமேன்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோரை லாட்டரி விற்பனையாளர்கள், குறிவைத்து தடைசெய்யப்பட்ட லாட்டரி விற்பனை செய்கின்றனர். நூற்றில் ஒருவருக்கு சிறிய பரிசு கிடைப்பதால் லாட்டரி டிக்கெட் அடிமையானவர்கள் பேராசையால் மீண்டும், மீண்டும் கடன் வாங்கி லாட்டரி வாங்கி பணத்தை இழக்கின்றனர்.

லாட்டரி விற்பனையாளர்கள் அலைபேசி வழியாக வாட்ஸ்ஆப்பில் பரிசு விபரங்களை தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த காலங்களில் பெரியகுளம் சப்-டிவிஷனில மாதம் குறைந்தது 10 லாட்டரி டிக்கெட் வழக்குகள் போட்டு கைது நடவடிக்கை இருக்கும். சில மாதங்களாக எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யவில்லை. சில போலீசார் உதவியுடன் லாட்டரி டிக்கெட் மொத்த விற்பனையாளர்கள் கவனிக்கப்படுவதால், கேரளா லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை அமோகமாக நடக்கிறது.

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