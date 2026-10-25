தமிழகத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்ட கேரள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் திருப்பி அனுப்பிய போலீசார்
தமிழகத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்ட கேரள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் திருப்பி அனுப்பிய போலீசார்
ADDED : செப் 30, 2026 04:26 AM
போடி: கேரளாவில் இருந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஏற்றிக்கொண்டு தமிழகத்திற்குள் நுழைய முயன்ற லாரியை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர்.
கேரள பதிவெண் கொண்ட லாரி ஒன்று நேற்று மதியம் தேனி மாவட்டம் போடிமெட்டு வழியாக தமிழக எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றது. எர்ணாகுளத்தில் இருந்து வந்த லாரியில் டன் கணக்கில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் இருந்தன.
போடிமெட்டு சோதனைச் சாவடிக்கு லாரி வந்தபோது துர்நாற்றம் வீசியது. அங்கிருந்த போலீசார், பொதுமக்கள் லாரியை தமிழகத்திற்குள் செல்ல விடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர்.
போலீசார் விசாரித்தபோது மறுசுழற்சிக்காக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மதுரை கொண்டு செல்வதாக டிரைவர் தெரிவித்தார். அதற்கான ஆவணம் இல்லாததால் போலீசார் லாரியை கேரளாவிற்கு திருப்பி அனுப்பினர். கேரளாவில் இருந்து எடுத்துவரப்படும் பிளாஸ்டிக், மருத்துவக் கழிவுகள் தமிழகத்தில் கொட்டப்படுவது தொடர் கதையாக உள்ளது. இதை தடுக்க எல்லையில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.