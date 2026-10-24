சரக்கு சேவையை துவங்கிய கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்: வருவாயை அதிகரிக்க திட்டம்
சரக்கு சேவையை துவங்கிய கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்: வருவாயை அதிகரிக்க திட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:04 AM
ADDED : அக் 08, 2026 05:16 PM
கம்பம்: கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தை நஷ்டத்தில் இருந்து மீட்கும் நோக்கில் சரக்கு சேவையை அம்மாநில அரசு துவங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தை பின்பற்றி கேரள காங்., அரசு மகளிர் இலவச பஸ் பயண திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறது. ஏற்கெனவே நஷ்டத்தில் இயங்கும் கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தை மீட்க மாநில அரசு தொடர்ந்து மானியம் வழங்கி வருகிறது. ஆனாலும் ஆட்சியின் செல்வாக்கை பாதிக்கும் என்பதால் பஸ்களின் கட்டணத்தை உயர்த்த முடியாத சூழல் உள்ளது.
எனவே டிக்கெட் இல்லாத வருவாயை அதிகரிக்க திட்டமிட்ட கேரள அரசு, சில ஆண்டுகளாக கூரியர், பார்சல் சேவையை வெற்றிகரமாக நடத்துகிறது. தற்போது புதிதாக சரக்கு சேவையை கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் துவங்கியுள்ளது. முதல் சேவையாக டில்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் வந்த ஒரு டன் எடையிலான அலைபேசி பார்சல்கள், அரசு போக்குவரத்துக் கழக லாரியில் ஏற்றப்பட்டு ஆலுவாவில் உள்ள தனியார் ஆலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
கேரள அரசு போக்குவரத்துக் கழக செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தை நஷ்டத்தில் இருந்து மீட்க சரக்கு சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ளோம். இதற்கென 5 சரக்கு லாரிகள் வாடகைக்கு எடுத்துள்ளோம். தொடர்ந்து 100 லாரிகள் வரை இயக்கப்படும். இதில் கிடைக்கும் வருவாய் பயணிகள், ஊழியர்களின் நலனுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.