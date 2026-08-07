உயிர் உரங்களால் விவசாயிகளுக்கு ரசாயன உரச்செலவு குறையும்: தேனி உற்பத்தி மைய வேளாண் அலுவலர் தகவல்
உயிர் உரங்களால் விவசாயிகளுக்கு ரசாயன உரச்செலவு குறையும்: தேனி உற்பத்தி மைய வேளாண் அலுவலர் தகவல்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:11 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:01 PM
தேனி:உயிர் உரங்கள் பயன்படுத்துவதால் பயிர்கள் கூடுதல் வளர்ச்சி கிடைக்கும், விவசாயிகளுக்கு ரசாயன உரச்செலவு குறையும் என உயிர் உர உற்பத்தி மைய வேளாண் அலுவலர் செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.
உத்தமபாளையம் தாலுகா, கருக்கோடையில் 50 சென்ட்டில் உயிர் உர உற்பத்தி மையம் 15 ஆண்டுகளாக செயல்படுகிறது. இம் மையத்தில் பல்வேறு வகை உயிர் உரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இம் மையத்தின் செயல்பாடுகள், உயிர் உரப்பயன்பாட்டால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி உற்பத்தி மைய வேளாண் அலுவலர் செல்வராஜ் தினமலர் அன்புடன் அதிகாரி பகுதிக்காக பேசியதாவது:
உயிர் உரங்கள் என்றால் என்ன அதன் வகைகள் பற்றி.. பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படும் சில சத்துக்களை மண்ணில் நிலைப்படுத்தி பயிர்கள் எடுத்து க்கொள்ள நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுகின்றன. அந்த நுண்ணுயிரிகளை ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அதனை பயிர் சாகுபடியில் உரமாக பயன்படுத்துகின்றோம். பயிர் வளர்ச்சிக்கு உதவும் நுண்ணுயிர்களை உயிர் உரங்கள் என்கிறோம்.
பல்வேறு வகையான ஒரு செல் உயிரிகள் உயிர் உரங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கருக்கோடையில் உள்ள உற்பத்தி மையத்தில் அசோஸ் பைரில்லம், பாஸ்போ பாக்டீரியா, பொட்டாஸ் பாக்டீரியா, ஜிங்க் பாக்டீரியா, அசோபாஸ், ரைசோபியம் ஆகியன உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவை திரவ உரங்களாக உள்ளன. இவற்றில் அசோஸ் பைரில்லம், ரைசோபியம் அசோபாஸ் இரு ரகங்களாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
உயிர் உரம் உற்பத்தி முறை,நன்மைகள் என்ன கோவை வேளாண் பல்கலையில் இருந்து 'மதர் கல்சர்' வாங்கி அதிலிருந்து தேவையான அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஒரு பேட்ஜ் உற்பத்தி செய்ய 14 முதல் 16 நாட்கள் ஆகும்.
பயிர் வளர்ச்சிக்கு தழைசத்து முக்கியமானது. அசோஸ்பைரில்லம் வளி மண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை உட்கிரகித்து, பயிர்எடுத்துக்கொள்ளும் வகையில் மாற்றி வழங்குகிறது. இதனால் யூரியா பயன்படுத்துவதை குறைத்துக்கொள்ளலாம். மண்ணில் உள்ள பாஸ்பரஸ் சத்துக்களை பயிர்கள் நேரடியாக எடுக்க சிரமம் ஏற்படும் பகுதிகளில் பாஸ்போ பாக்டீரியா பயன்படுத்த வேண்டும். இவை மண்ணில் உள்ள பாஸ்பரஸ் சத்தை பயிர்கள் எடுத்துக்கொள்ள எளிய மூலப்பொருளாக மாற்றுகின்றன. இதே போன்று பொட்டாஷ், ஜிங்க் பாக்டீரியாக்களும் மண்ணில் உள்ள இந்த சத்துக்களை எளிய வடிவத்திற்கு மாற்றி பயிர்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக உள்ளன.
உயிர் உரத்தை எவ்வாறு உபயோகிப்பது விதை நேர்த்தி செய்யும் போது 50 மி.லி., உயிர் உரத்தை தேவையான அளவு ஆறிய நிலையில் உள்ள அரிசி கஞ்சியுடன் 1 ஏக்கருக்கான விதையுடன் கலந்து 30 நிமிடங்கள் நிழலில் உலர்த்தி பின் விதைக்கலாம். 100 மி.லி., உயிர் உரத்தில் ஒரு ஏக்கரில் நடவு செய்ய உள்ள நாற்றுகளின் வேர் நனையுமாறு 30 நிமிடம் ஊற வைத்து பின் நடவு செய்யலாம். ஏக்கருக்கு 200 மி.லி., என்ற விகிதத்தில் தொழு உரத்துடன் கலந்து நடவிற்கு முன் வயலில் இடலாம். பாசனத்தின் போது ஒரு லி., தண்ணீருக்கு ஒரு மி.லி., உயிர் உரம் என்ற விகிதத்தில் கலந்து பயன்படுத்தலாம்.
உயிர் உரத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள்: உயிர் உரம் பயன்படுத்துவதால் மண்வளம் பாதுகாக்கப்படும். சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாது. மண்ணில் உள்ள சத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படும். பயிர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். பயிர் வறட்சியை தாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கும். ரசாயன உர பயன்பாட்டை குறைக்கலாம். 15 முதல் 20 சதவீதம் மகசூல் அதிகரிக்கும். உர செலவு குறையும்.
பயன்படுத்தும் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறை:
குறிப்பிட்ட தேதிக்களில் உபயோகிக்க வேண்டும். ரசாயன உரங்கள், பூச்சி கொல்லிகளுடன் கலந்து உபயோகிக்க கூடாது. காலை அல்லது மாலையில் பயன்படுத்த வேண்டும். குளிர்ச்சியான இடத்தில் சேமித்து வைக்க வேண்டும். பயிருக்கு ஏற்ப உரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். உரம் உள்ள கலனை நன்கு குலுக்கிய பின் பயன்படுத்த வேண்டும். ரசாயண உரம் பயன்படுத்தி ஒரு வாரத்திற்கு பின் உயிர் உரம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
கடந்தாண்டு உற்பத்தி செய்த உயிர் உரத்தின் அளவு கருக்கோடை உற்பத்தி மையத்தில் நெல்லிற்கு பயன்படுத்தும் அசோஸ்பைரில்லம் 4,400 லி., மற்ற பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தும் அசோஸ்பைரில்லம் 13,800 லி., நெல்லிற்கு பயன்படுத்தும் ரைசோபியம் 5,600 லி., எண்ணை பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தும் ரைசோபியம் 2,600 லி., பாஸ்போ பாக்டீரியா 17,800, பொட்டாஸ் பாக்டீரியா 6,200 லி., ஜிங்க் பாக்டீரியா 3,200 லி., நெல்லிற்கான அசோபாஸ் 400 லி., மற்ற பயிர்களுக்கான அசோபாஸ் ஆயிரம் லி., என கடந்தாண்டு 55 ஆயிரம் லிட்டர் உயிர் உரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. இங்கிருந்து தேனி, கோவை, நாமக்கல், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு உயிர் உரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
உயிர் உரம் வாங்க யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் உயிர் உரங்களை ஒரு லி., ரூ.300க்கு விற்பனை செய்கிறோம். அரை லிட்டர் முதல் கிடைக்கும். ஓராண்டு வரை காலாவதி தேதி வழங்குகிறோம். தேவைப்படும் விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள், வேளாண் உதவி இயக்குநர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். அவர்கள் மூலம் உயிர் உரங்கள் வழங்கப்படும் என்றார்.