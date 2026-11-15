கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு: பாறை சரிந்து தொழிலாளிகாயம்
கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு: பாறை சரிந்து தொழிலாளிகாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 11:06 PM
மூணாறு: கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் மண் சரிவை சீரமைக்கும் பணிகளுக்கு இடையே பாறைகள் சரிந்ததால் வெளி மாநில தொழிலாளி பலத்த காயம் அடைந்தார்.
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு, கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரூ.1070 கோடி செலவில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிகளுக்கு இடையே
மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் அக். 19ல் பாறைசரிந்து ரோட்டில் விழுந்தன.
அந்த வழியில் போக்குவரத்தை தடை செய்து மாற்று வழியில் திருப்பி விட்டனர். அங்கு சீரமைப்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை வெடி பொருட்கள் வைத்து பாறைகளை உடைத்து கொண்டு இருந்தபோது எதிர்பாராத வகையில் பாறைகள் சரிந்தன. அதனை பார்த்து உயிர் தப்ப எண்ணி பணியில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் சிதறி ஓடினர். அப்போது அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளி முகமதுஷனிருல்ஹக் 25, கால் தவறி குழியில் விழுந்து பலத்த காயம் அடைந்தார். அவரை சக தொழிலாளர்கள் அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அப்பகுதில் மண், பாறை ஆகியவை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால் ரோட்டை சீரமைக்க மேலும் காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.