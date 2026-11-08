கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணி மந்தம்
கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணி மந்தம்
UPDATED : நவ 07, 2026 11:53 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:36 PM
மூணாறு: கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு இரண்டு வாரங்களை கடந்தும் சீரமைப்பு பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை.
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு, கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரூ.1070 கோடி செலவில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிகளுக்கு இடையே
மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் அக். 19ல் பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்தன. அதனால் அந்த வழியில் மூணாறு, அடிமாலி இடையே போக்குவரத்து முற்றிலும் தடை செய்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.
மூணாறில் இருந்து அடிமாலிக்கு இரண்டாம் மைல் பகுதியில் இருந்து ஆனச்சால், இருட்டுகானம் வழியாகவும், மாங்குளத்திற்கு இருட்டு கானம் சென்று கல்லார் சந்திப்பு வழியாகவும் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது.
மீண்டும் மண்சரிவு: மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகளுக்கு இடையே அக். 23ல் மாலையில் மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்பட்டு, பாறைகள், மரங்கள் ரோட்டில் குவிந்த நிலையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பாதுகாப்பு சுவரும் சேதமடைந்தது. சீரமைப்பு பணிகளை பூர்த்தி செய்ய இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும் என அதிகாரிகள் ஆய்வில் தெரியவந்தது.
இரண்டு வாரங்கள் கடந்தும் சீரமைப்பு பணிகள் பூர்த்தி செய்யாத நிலையில், பணிகள் பூர்த்தி செய்ய மேலும் கால தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனச்சால் ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையாக ஏற்பட்டு வருவதால் ரோடு சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது.