ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கியுள்ள கூடலுார் நகராட்சி தெருக்கள்: பல ஆண்டுகளாக அகற்றாததால் அதிகரிப்பு
ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கியுள்ள கூடலுார் நகராட்சி தெருக்கள்: பல ஆண்டுகளாக அகற்றாததால் அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 03:54 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:58 PM
கூடலுார்: கூடலுார் நகராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றாததால் தெருக்கள் சுருங்கி டூவீலர்கள் கூட செல்ல முடியாத வகையில் நடைபாதையாக மாறியுள்ளது.
கூடலுார் நகராட்சியில் 21 வார்டுகள் உள்ளது. 60 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். நகரின் மையப் பகுதியில் கூடலழகிய பெருமாள் கோயிலுக்கு தேர் செல்லும் நான்கு ரத வீதிகள் உள்ளன. அண்ணா நகர், காந்திகிராமம், கரிமேட்டுப் பட்டி, ராஜீவ் காந்தி நகர், சுக்காங்கல்பட்டி, எம்.ஜி.ஆர். காலனி, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், கன்னிகாளிபுரம், கருணாநிதி காலனி என மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் உள்ளன. மாநில நெடுஞ்சாலையில் இருந்து இப்பகுதிகளுக்குச் செல்ல லாரி, பஸ் செல்லும் வகையில் ரோடு வசதி இருந்தது. மேலும் குறுக்குத் தெருவிலும் மினிலாரி, வேன் என சென்று வந்தன.
கனரக வாகனங்கள் சென்று வந்த தெருக்கள் தற்போது டூவீலர்கள் கூட செல்ல முடியாத வகையில் உள்ளது. மேலும் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து தெருக்களிலும் வீடு, கடைகள், படி என கட்டி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 12 அடி அகலம் உள்ள பல தெருக்கள் தற்போது 5 அடி, 3 அடி என சுருங்கியுள்ளது. அவசர சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் கூட தெருக்களில் செல்ல முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் ரோடு அமைப்பதற்காக அகலப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
உயர் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சியில் உள்ள ஆக்கிரப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இன்னும் சில மாதங்களில் தெருக்கள் சுருங்கி நடந்து கூட செல்ல முடியாத வகையில் மாறிவிடும்.