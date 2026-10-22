பீன்ஸ்சை தின்பதற்கு அனுமதி குஷி அடைந்த படையப்பா

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ADDED : அக் 09, 2026 06:24 PM
மூணாறு: பீன்ஸ் தோட்டத்தில் நுழைந்த படையப்பாவை, அவற்றை தின்பதற்கு அனுமதித்தால் குஷி அடைந்தது.
மூணாறு பகுதியில் வலம் வரும் காட்டு யானைகளில் வயது முதிர்ந்த படையப்பா ஆண் காட்டு யானை மிகவும் பிரபலம். இந்த யானை 'என் வழி தனி வழி' என தனக்கென வழித்தடத்தில் மட்டும் செல்லும். அதன்படி மூணாறு, உடுமலைபேட்டை ரோடு, டாப் ஸ்டேஷன் ரோடு, குட்டியாறுவாலி ரோடு ஆகியவை முக்கிய வழித்தடமாகும்.
இந்நிலையில் மூன்று மாதம் இடைவெளிக்கு பிறகு உடுமலைபேட்டை ரோட்டிற்கு சென்ற படையப்பா நேற்று முன்தினம் அதிகாலை பெரியவாரை எஸ்டேட், தேயிலை பாக்டரி அருகே ரோட்டோரம் உள்ள மூன்று கடைகளை சேதப்படுத்தியது.
அங்கிருந்து கன்னிமலை எஸ்டேட், பாக்டரி பகுதிக்கு நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு சென்ற படையப்பா தொழிலாளர்களின் குடியிருப்பு அருகில் உள்ள பீன்ஸ் தோட்டத்தில் நுழைந்தது. அதனை காட்டிற்குள் விரட்ட வனத்துறை அதிரடி படையினர் முன் வந்தனர். ஆனால் யானையை விரட்ட வேண்டாம் என பீன்ஸ் பயிரிட்ட தொழிலாளர்கள் கூறியதால் காலை 7:30 மணி வரை பீன்ஸ்சை குஷியாக தின்ற படையப்பா அதன் பிறகு காட்டை நோக்கி சென்றது.