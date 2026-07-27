தென்மேற்கு பருவமழை குறைவு: மூணாறில் சுற்றுலா பாதிப்பு
தென்மேற்கு பருவமழை குறைவு: மூணாறில் சுற்றுலா பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:17 PM
மூணாறு: கேரள மாநிலம் மூணாறில் நிலவும் குளுமையான காலநிலைக்கு ஏற்ப ஆண்டு முழுவதும் சுற்றுலா பயணிகள் வருவர். கொரோனா பாதிப்புக்கு முன் வரை சுற்றுலா 'ஆப் சீசன்' என்ற நிலை இல்லை. கொரோனா காலத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை பெரிய அளவில் பாதித்தது. அதன்பின் படிப்படியாக நிலைமை சரியாகி பயணிகள் வருகை அதிகரித்து வருகிறது.ஆண்டு தோறும் தென்மேற்கு பருவ மழை காலத்தில் வளைகுடா நாடுகள், வடமாநிலங்களில் இருந்து அதிக சுற்றுலா பயணிகள் மூணாறு வருவர்.
இந்தாண்டு காலநிலை மாற்றத்தால் தென்மேற்கு பருவமழை குறைந்தது, வளைகுடா நாடுகளில் போர் பதற்றம், விமான டிக்கெட் கட்டணம் உயர்வு, மூணாறில் நிலச்சரிவு அபாயத்தால் பயணிகளுக்கு தடை உத்தரவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை வெகுவாக குறைந்தது.
மழை குறைந்ததால் பெரும்பாலான பயணிகள் பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளனர். கடந்தாண்டு ஜூன், ஜூலையை ஒப்பிடுகையில் இந்தாண்டு 40 சதவீதம் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைந்துள்ளதாக சுற்றுலா துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனால் சுற்றுலா தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.