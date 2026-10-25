குரங்கணி மலைப்பாதையில் தொடர்மழையால் மண் சரிவு: பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன
குரங்கணி மலைப்பாதையில் தொடர்மழையால் மண் சரிவு: பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன
UPDATED : அக் 24, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:32 PM
போடி: தொடர் மழையால் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பாதையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன.
போடி ஒன்றியம் கொட்டகுடி ஊராட்சியில் கடைக்கோடி கிராமமாக தமிழக– கேரள எல்லைப் பகுதியில் டாப்ஸ்டேஷன் உள்ளது. போடியில் இருந்து 18 கி.மீ., தொலைவில் குரங்கணி வரை ரோடு வசதி உள்ளது. அங்கிருந்து 22 கி.மீ.,தொலைவில் டாப்ஸ்டேஷன் இருக்கிறது. இப்பகுதியில் குரங்கணி, கொட்டகுடி, முட்டம், முதுவாக்குடி, சென்ட்ரல், டாப் ஸ்டேஷன், கொழுக்குமலை உள்ளிட்ட மலைக் கிராமங்கள் உள்ளன. குரங்கணியில் இருந்து டாப் ஸ்டேஷன் செல்லும் ரோட்டில் சாம்பலாறு வரை ஜீப், கார், டூவீலர் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்த ரோட்டில் தினமும் விவசாயிகள், சுற்றுலா பயணிகள் சென்று வருகின்றனர்.
கடந்த மூன்று நாட்களாக போடி பகுதி, கேரளாவிலும் பெய்யும் தொடர் மழை காரணமாக நேற்று முன்தினம் போடி குரங்கணி செல்லும் மலைப்பகுதியில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன. இதனால் சிறிது நேரம் பஸ் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. விவசாயிகள் பாறைகற்களை சிறிது அகற்றியதால் வாகனங்கள் சென்று வந்தன. பின்னர் நெடுஞ்சாலைதுறையினர் நேற்று மண் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் பாறைகளை முழுவதுமாக அகற்றினர்.