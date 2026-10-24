போடிமெட்டு ரோட்டில் மண்சரிவு மூணாறு போக்குவரத்து பாதிப்பு
போடிமெட்டு ரோட்டில் மண்சரிவு மூணாறு போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 08:01 PM
போடி: தமிழகம், கேரளாவில் இரு நாட்களாக இரவில் பெய்த கன மழையால் தேனி மாவட்டம் போடிமெட்டு மலைப் பாதையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன. இதனால் போடி– மூணாறு போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழக, கேரளாவை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் உள்ளது போடிமெட்டு. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4644 அடி உயரத்தில் உள்ளது. 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையால் 18 அடிரோடாக இருந்த போடிமெட்டு ரோட்டை 24 அடியாக அகலப்படுத்தப்பட்டது. அப்போது பாறைகளுக்கு வெடி வைத்ததாலும், மழை காரணமாக அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்பட்டு போடி –மூணாறு போக்குவரத்து துண்டிப்பு ஏற்பட்டது.
கடந்த இரண்டு நாட்களாக போடி பகுதியிலும் கேரளாவிலும் இரவில் துவங்கும் மழை விடிய விடிய பெய்கிறது. நேற்று அதிகாலை 1:30 மணி அளவில் போடிமெட்டு மலைப்பாதை 11வது வளைவில் பெரிய அளவில் மண்சரிவு ஏற்பட்டது. இப் பகுதியில் 10 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுந்தன. இதனால் போடி –மூணாறு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. மூணாறு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள், விவசாயிகளை தோட்டங்களுக்கு அழைத்து செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் செல்ல முடியாமல் சிரமம் அடைந்தனர். தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் மண் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் விழுந்து கிடந்த மரங்கள், பாறைகளை அகற்றினர். அதிகாலை 4:00 மணிக்கு மேல் போடி –மூணாறு போக்குவரத்து மீண்டும் துவங்கியது.