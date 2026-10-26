கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மண்சரிவு: சீரமைக்க இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும்
கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மண்சரிவு: சீரமைக்க இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:25 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:23 PM
மூணாறு: கொச்சி- தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவை சீரமைக்க இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும் என இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் தெரிவித்தார்.
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு, கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரூ.1070 கோடி செலவில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிக்கு இடையே மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் அக். 19ல் பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்ததால் அந்த வழியில் மூணாறு, அடிமாலி இடையே போக்குவரத்தை முற்றிலுமாக தடை செய்து கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் அக். 20ல் உத்தரவிட்டார்.
மூணாறில் இருந்து அடிமாலிக்கு செல்லும் வாகனங்கள் இரண்டாம் மைல் பகுதியில் இருந்து ஆனச்சால், இருட்டுகானம் வழியாகவும், மாங்குளத்திற்கு இருட்டு கானம் சென்று கல்லார் சந்திப்பு வழியாகவும் மாற்று வழியில் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது.
மீண்டும் மண்சரிவு:
மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகளுக்கு இடையே அக். 23ல் மாலையில் மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்பட்டு, பாறைகள், மண் ஆகியவை ரோட்டில் குவிந்தன. தவிர புதிதாக கட்டப்பட்ட பாதுகாப்பு சுவரும் சேதமடைந்தது. அங்கு ஆய்வு நடத்திய நெடுஞ்சாலைதுறை அதிகாரிகள் 8 முதல் 9 மீட்டர் உயரம், 10 முதல் 30 மீட்டர் நீளத்தில் பாதுகாப்பு சுவர் கட்ட வேண்டும் எனவும் அப்பணிகளை பூர்த்தி செய்ப இரண்டு வாரங்கள் ஆகும் எனவும் தெரிவித்தனர்.
கலெக்டர் தினேசன்செருவாட் கூறுகையில், 'மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகள் பூர்த்தி செய்ய இரண்டு வாரங்கள் நீடிக்கும் என்பதால் அதுவரை மூணாறு, அடிமாலி இடையே போக்குவரத்து தடை தொடரும். மாற்று வழியில் வாகனங்கள் செல்ல வேண்டும். சீரமைப்பு பணிகளை போர்கால அடிப்படையில் பூர்த்தி செய்ய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய திட்ட இயக்குனருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது,' என்றார்.