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வழக்கறிஞர் வங்கி கணக்கில் ரூ.1.42 லட்சம் மோசடி

வழக்கறிஞர் வங்கி கணக்கில் ரூ.1.42 லட்சம் மோசடி

UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM

ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM

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தேனி: தேனி அருகே வீரபாண்டியை சேர்ந்தவர் மதன் கார்த்திக் 38.

வழக்கறிஞர். இவரது தனது பெயரில் 4 வங்கிகளில் கணக்குகள் வைத்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த அக். 25 ல், அவரது 3 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.19,900, ரூ.50,000, ரூ39,000, ரூ.2000 உள்பட மொத்தம் ரூ.1.42 லட்சம் எடுக்கப்பட்டது. நவ., 5 ல் மதன் கார்த்திக் புகாரில் தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர். விசாரணையில் ‘டிக்டாக் 18 புரோ’ என்ற செயலி அவரது அலைபேசியில் பதிவிறக்கம் ஆகி இருந்ததும், அதனால் அலைபேசி ஹேக் செய்து, வங்கி கணக்கு விபரங்கள் திருடப்பட்டது தெரிந்தது.

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