தப்பிய கைதிகள் மீது தாக்குதல் விசாரணை நடத்த முதல்வருக்கு கடிதம்
தப்பிய கைதிகள் மீது தாக்குதல் விசாரணை நடத்த முதல்வருக்கு கடிதம்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
தேனி: தேனி சிறையில் இருந்து தப்பியோடி கைதான 17 பேர் மீது சிறைக்காவலர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக கைதிகள் மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதியின் தாயார் ஆறுமுகத்தம்மாள் குற்றம்சாட்டினார். இதுகுறித்து தனி நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி முதல்வர் விஜய்க்கு அவர் கடிதம் அனுப்பினார்.
கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது: தேவர் ஜெயந்தி விழா நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் எனக்கூறி பொய் வழக்கில் மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதியை போலீசார் கைது செய்தனர். தேனி சிறையில் உணவு சரியில்லை. கைதிகளின் உறவினர்கள் கொண்டுவரும் பொருட்களில் சிலவற்றை காவலர்கள் எடுத்துக்கொண்டு, மீதியை கைதிகளுக்கு வழங்குகின்றனர். கைதிகளை பார்க்க வருபவர்களிடம் பணம் வசூலிக்கின்றனர். இதுகுறித்து மீனாட்சி சுந்தரம் புகாரளித்ததால் அவரை, சிறைக்காவலர் தங்கபாண்டி தாக்கினார். இதனால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் எனக்கருதி சிறையை விட்டு தப்பி இருக்கிறார்கள்.
மீண்டும் அவர்களை கைது செய்த போலீசார், அக்.29ல் தாக்கினர். மதுரையிலிருந்து தேனி சென்ற லட்சுமணன், கார்த்திக், அருண் உள்ளிட்ட சிறை காவலர்கள் தப்பிய 17 கைதிகளையும் தாக்கினர். இதில் மீனாட்சி சுந்தரம், சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரிநாதன் காயமடைந்தனர். சிகிச்சை அளிக்காமல் அவர்கள் மூவரையும் சேலம் மத்திய சிறைக்கு மாற்றினர்.
சேலம் சிறையில் மகனை காண பதிவு செய்வதற்காக அக்.31ல் அலைபேசியில் சிறைத்துறையை தொடர்பு கொண்டேன். அப்போது வழக்கறிஞரை அனுப்பி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என கூறிவிட்டனர். முதல்வர் விஜய் தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து கைதிகள் ஏன் தப்பினர், சிறையில் நடந்த கொடுமைகள், கைதிகள் தாக்கப்பட்டது குறித்து தனி நீதிபதி நியமித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.